Bisher konnten Kryptowährungen von der Corona-Krise nicht profitieren. Im Gegenteil: Innerhalb eines Monats brach der Bitcoin-Kurs fast um ein Viertel ein. Doch nun könnte sich eine Trendwende ankündigen, so Till Bücker von boerse.ARD. Der Grund: Durch die massiven Konjunkturprogramme könnten Staatspleiten drohen, was den Bitcoin als Alternativwährung zu einem neuen Boom verhelfen könnte, so die These.

Philipp Sandner*, Professor am Blockchain Center der Frankfurt School of Finance & Management, erklärte gestern gegenüber boerse.ARD.de: „Momentan misstrauen die Leute dem Bitcoin noch. Sie gehen eher in das klassische Gold, weil sie über das digitale Gold noch nicht viel wissen“. Laut Sander gebe es jedoch derzeit ein zunehmendes Interesse an Kryptowährungen.