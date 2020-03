Bereits vor kurzem thematisierten wir an dieser Stelle die angelaufene Erholung bei Platin. Mittlerweile hat sich das Szenario weiter manifestiert. Platin erreicht derzeit einen eminent wichtigen Preisbereich. Nun gilt es! Kann das Edelmetall nachsetzen und die Erholung weiter vorantreiben oder war es das bereits?

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle hieß es unter anderem „[…] Auch in diesem wird die Bedeutung der Zone 780 / 750 US-Dollar als zentrale Unterstützung für Platin deutlich. Als sich in der vergangenen Woche der Bruch der 750er Marke manifestierte, sackte das Edelmetall ab. Innerhalb kürzester Zeit fand es sich im Bereich von 550 US-Dollar wieder. Ob es sich hierbei um eine mögliche Marktbereinigung gehandelt haben könnte und Platin nun in eine Bodenbildungsphase eintreten kann, bleibt noch abzuwarten. In jedem Fall sollte es nicht mehr unter die 550 US-Dollar gehen, anderenfalls wäre dieses Szenario obsolet. Auf der Oberseite ist der Sachverhalt klar: Platin muss über die 750 US-Dollar, noch besser über die 780 US-Dollar, um eine charttechnische Entspannung herbeizuführen. Die nächsten Tage versprechen diesbezüglich spannend zu werden...“

Das Thema einer möglichen Marktbereinigung schwelt weiter. Platin konnte nachdem es zunächst noch einmal unter die 600 US-Dollar abtauchen musste, eine veritable Erholung in Gang bringen. In deren Verlauf erreichte das Edelmetall nun bereits den Widerstandsbereich um 750 US-Dollar.

Bislang weist die Gegenbewegung Charakteristika einer V-Formation und damit einer potentiellen Trendwendeformation auf. Um dieses Szenario weiter voranzubringen, muss Platin auf der Oberseite weiter nachsetzen. Insofern müssen die 750 US-Dollar und 780 US-Dollar zügig übersprungen werden. Das wäre aus bullischer Sicht das Idealszenario.

Auf der anderen Seite steigt nach der kräftigen Erholung nun natürlich die Gefahr, dass Gewinnmitnahmen einsetzen könnten. Die anstehende Handelswoche könnte bereits wichtige Aufschlüsse darüber geben, wohin die Reise kurzfristig gehen wird…