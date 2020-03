Das Debakel im Ölsektor nimmt zu Wochenbeginn erneut Fahrt auf. Die Ölpreise geben am heutigen Montag (30.03.) deutlich nach. In deren Sog geht es auch für die Ölwerte bergab. Die Aktien der Ölproduzenten und Ölfeldserviceanbieter sind zweifelsohne in schwieriges Fahrwasser geraten…

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 30.03. „WTI Oil : Steuert der Preis auf neue Tiefs zu?“

Wie so oft in Anbetracht schwieriger Rahmenbedingungen ist eine der ersten Reaktion der Unternehmen, Kosten zu senken. So kündigte Marathon Oil vor einigen Tagen an, seinen für 2020 geplanten Kapitalbedarf auf 1,9 Mrd. US-Dollar zu kürzen. Ursprünglich wurde dieser mit 2,4 Mrd. US-Dollar angesetzt. Den Kursverfall der Aktie konnte die Maßnahme freilich nicht bremsen. Das Ausmaß des Kursverfalls ist beachtlich, wie auch ein Blick auf den 5-Jahres-Chart zeigt.

Vor allem der Bruch der eminent wichtigen Unterstützung bei 6,5 US-Dollar könnte der Aktie noch eine Weile nachhängen und sie belasten. Mit aktuell 3,25 US-Dollar hat sie sich zudem bereits deutlich vom vermeintlich rettenden Ufer entfernt. Insofern wäre es eminent wichtig, dass sich etwaige Erholungen über dieses Niveau hinausgehend entwickeln könnten. Ob das jedoch mit Blick auf die aktuellen Rahmenbedingungen zeitnah geschehen kann, ist mehr als fraglich. Auf der Unterseite ist der Sachverhalt klar: Die Aktie hat ein neues 30-Jahres-Tief erreicht. Wichtige Unterstützungen sind nicht wirklich auszumachen und müssen sich erst im Verlauf einer Bodenbildung herauskristallisieren.