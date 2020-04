Eaton Vance zur Lage der Schwellenländer: Wege aus der Krise

Drei Voraussetzungen für eine Erholung der Schwellenländer:

In allen drei Punkten stehen wir ganz offensichtlich noch am Anfang. Ziel der staatlichen Gegenmaßnahmen ist vor allem eine Verlangsamung. Dies erfordert die Schließung von Geschäften und Unternehmen, belastet dadurch jedoch auch die Wirtschaft – ein schwieriger Drahtseilakt, der zudem jedes Land vor andere Probleme stellt. Eine einheitliche V-förmige Erholung der Schwellenländer mit einem schnellen Aufschwung ist daher unwahrscheinlich. Wir rechnen eher mit einer W-Form, bei der sich einzelne Länder auch unterschiedlich schnell erholen.

Viele Kunden wollten von uns wissen, ob wir noch Liquidität am Markt finden. Die Lage ist zweifellos schwierig – so wie in jedem anderen Segment der Kapitalmärkte auch. Dennoch können wir Transaktionen abwickeln, was zum großen Teilen auf die globale Handelsinfrastruktur zurückzuführen ist, die das Emerging Markets Debt Team in den vergangenen zwanzig Jahren aufgebaut hat.