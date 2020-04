Trotz positiver Vorgaben für den heutigen Börsenhandel schafft die Nel Aktie - zumindest zum aktuellen Stand - erneut keinen Befreiungsschlag. Im frühen Handel an der Frankfurter Börse gelingt der Wasserstoff-Aktie zwar ein Kursanstieg bis auf 0,919 Euro. Doch damit bringt der Titel wichtige charttechnische Hürdenzonen, die am bisherigen Tageshoch beginnen, nicht in ernsthafte Gefahr. Aktuell notiert der Aktienkurs von Nel ASA bei ...