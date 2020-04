Die fortschreitende Erholung an den Aktienmärkten und die Stabilisierung der Ölpreise haben der Aktie des US-amerikanischen Ölkonzern Chevron in der letzten Zeit ordentlich Beine gemacht. Was Ende März zunächst als Reaktion auf die damals extrem überverkaufte Lage begann, nahm zwischenzeitlich ein beachtliches Ausmaß an.

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 27.03. hat sich das Chartbild weiter aufgehellt. Rückblick. In der damaligen Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die Aktie erreichte den zuletzt an dieser Stelle skizzierten Bereich von 51,0 US-Dollar fast punktgenau und markierte schließlich bei 51,6 US-Dollar ihr aktuell gültiges 52-Wochen-Tief. Bei den 51 US-Dollar handelt es sich um eine alte Unterstützung aus den Jahren 2004 / 2005, die nun offenkundig reaktiviert wurde. Die Vitalität der Aktie hatten wir hingegen ein wenig unterschätzt, denn der Wert legte eine beeindruckende Zwischenerholung hin und ringt nun darum, sich oberhalb von 70 US-Dollar festsetzen zu können. Sollte ihm das gelingen, wäre das ein eminent wichtiger Teilerfolg. Über kurz oder lang muss die Aktie nun jedoch nachsetzen und die 70 US-Dollar und 80 US-Dollar zurückerobern. Auf der Unterseite besteht nach dem Zwischensprint nun natürlich die Gefahr von Gewinnmitnahmen. Die Ausbildung neuer Verlaufstiefs muss in jedem Fall verhindert werden.“

Die bereits damals zu beobachtende Erholung setzte sich in der Folgezeit fort. Die eingangs beschriebene fortschreitende Stabilisierung der Aktienmärkte in Verbindung mit Spekulationen auf Reaktionen der OPEC+ ließen die Aktie in Richtung 90 US-Dollar steigen.

Das Erreichen der charttechnisch relevanten 90,0 US-Dollar vor dem Hintergrund der kürzlich von der OPEC+ beschlossenen Maßnahmen zur deutlichen Begrenzung der Förderung könnten es der Aktie zumindest kurzfristig schwer machen, weiteres Aufwärtsmomentum zu kreieren. Anders ausgedrückt: Vor dem Hintergrund der beschlossenen OPEC+ Maßnahmen könnte ein wenig die Luft raus sein. Zudem sollte es nicht überraschen, wenn der Aktie nach dem veritablen Zwischensprint von fast 80 Prozent nun ein wenig die Kraft fehlen sollte, um auf der Oberseite weitere Akzente zu setzen.

Der Bereich um 70 US-Dollar könnte aus unserer Sicht für etwaige Rücksetzer ein mögliches Etappenziel darstellen. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls könnte noch einmal der Bereich um 51,0 US-Dollar aktuell werden. Auf der Oberseite stellt sich mit dem Bereich von 90 bis 100 US-Dollar nun zunächst einmal eine veritable Hürde in den Weg.