(JK-Trading.com) – Statt einer Attacke auf die 10.000er Marke in den Wochenschluss, hat der DAX einen grünen Wochenschluss gesehen.

Hauptgrund für den aufkeimenden Optimismus am Freitag finden sich vermutlich nicht nur in der Hoffnung auf eine baldige Wiedereröffnung der US-Wirtschaft, die von US-Präsident Trump in einer Rede bereits am Donnerstagabend geschürt wurde, sondern auch eine News das Pharmazie- und Biotechnologieunternehmen Gilead Sciences betreffend.

Demnach macht Gilead derzeit wohl Fortschritte bei der Suche nach einer Behandlung für Coronavirus-Patienten. Es wurde berichtet, dass sich Corona-Infizierte, die in einem Krankenhaus in Chicago mit ‚Remdesivir‘ behandelt wurden, wohl zügig von schweren Symptomen erholen konnten.

Allerdings sind die Berichte rund um Remdesivir nicht wirklich neu und meiner Einschätzung nach sollte man in Bezug auf die Nachhaltigkeit der jüngsten, potentiell auf dieser Hoffnung fußenden Nachricht eher skeptisch bleiben.

Sollte sich diese „Impfstoffspekulationen“ als falscher Hoffnungsschimmer herausstellen, wäre eine scharfe Korrektur im DAX die logische Folge.

Das Make-or-break-Level sehe ich auf der Unterseite weiter im Bereich um 10.100/150 Punkte, ein nachhaltiger Fall zurück unter diese Level würde in den kommenden Tagen sehr wahrscheinlich erneut schärfere Abwärtsdynamik nach sich ziehen, einen zeitnah deutlichen Rutsch zurück unter 10.000 Punkte initiieren.

Oberhalb von 10.830 Punkten rückte zügig die 11.000er Region und darüber der 11.400er Bereich in den Mittelpunkt des Geschehens:

Analyse geschrieben von Jens Klatt, Gründer von Jens Klatt Trading