Die Aktienmärkte zeigen ein "massives kognitives Versagen angesichst der immensen Schäden für die Wirtschaft in der Coronakrise - so der ehemalige Pimco-Chef Mohamed El-Erian. Und es ist auch kaum zu verstehen, warum die Aktienmärkte die katastophalen Daten, die wir auch gestern wieder in Häufung präsentiert bekamen (US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Einkaufsmanagerinidzes aus EU und USA etc.), einfach beseite wischen und fest an eine glorreich-rosarote Zukunft glauben. Dieser Glaube hat durch den Bericht über den Flop des Medikaments Remdesivir (von Gilead Sciences) Schaden genommen, weswegen die Wall Street dann die zwischenzeitlich erheblichen Gewinne weitgehend wieder abgeben musste. Kann die Realitätsverweigerung weiter gehen, wenn die US-Berichtssaison voll in Fahrt kommt?

