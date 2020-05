Die Zahlen werfen ihre Schatten voraus. Noch heute (30.04.) wird Yamana Gold seine Finanzergebnisse für das 1. Quartal der Öffentlichkeit präsentieren. Im Vorfeld der Zahlen lässt sich mit Blick auf die jüngste Kursentwicklung durchaus ein gewisser Optimismus feststellen.

Aufgrund des jüngsten Zwischensprints hat sich auch die charttechnische Konstellation, die zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (31.03.) noch einige Unsicherheiten aufwies, deutlich aufgehellt.

Rückblick. In der Kommentierung vom 31.03. hieß es u.a. „[…] Der Blick auf den Chart offenbart zudem eine heikle Konstellation. Der Ausbruch aus dem Abwärtstrend (grün) scheiterte unlängst, was dessen Relevanz wiederum erhöhte. Sollten nicht bald die 3,5 US-Dollar überschritten werden, könnte es noch einmal ungemütlich werden. Im Chart könnte sich zudem eine Wimpel-Formation (orange) abzeichnen. Sollte diese über die Unterseite aufgelöst werden, könnte das rasch Druck auf die 2,5 US-Dollar und den Bereich des bisherigen Tiefs bei 2,25 US-Dollar ausüben.“

Die Aktie entschied sich recht zügig für den „bullischen“ Weg und brach über die Oberseite aus der Wimpelformation (orange) aus. In der Folgezeit überrannte sie einen Widerstand nach dem anderen und näherte sich mit großen Schritten dem markanten Februar-Hoch bei 4,9 US-Dollar. So kurz vor den Zahlen zögerte die Aktie jedoch damit, den entscheidenden Schritt zu wagen und über das Hoch zu setzen. Möglicherweise gelingt ihr das mit Veröffentlichung der Daten, so diese denn positiv ausfallen.

Um weiterhin Druck auf das Widerstandsniveau von 4,9 US-Dollar auszuüben, sollte die Aktie idealerweise oberhalb von 4,3 US-Dollar verbleiben. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Ein signifikanter Ausbruch über die 4,9 US-Dollar könnte hingegen den Weg in Richtung 5,8 US-Dollar (markantes Hoch aus dem Jahr 2016) ebnen…