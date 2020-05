Die Ausbreitung des Coronavirus erinnert uns daran, dass sich Umwelt- und Gesellschaftsprobleme immer klarer auch als finanzielle Risiken herauskristallisieren, die Anleger angemessen steuern müssen.

Das Tempo und die Reichweite der Verluste an den Aktienmärkten spiegeln diese Ansicht wider. Seit den 1970er Jahren gab es vier Zeiträume, in denen globale Aktien in nur fünf Tagen um mehr als 10 % einbrachen: der Börsencrash 1987, die globale Finanzkrise 2008, die Staatsschuldenkrise in der Eurozone 2011 und die ersten Monate des Jahres 2020.

Die Marktreaktion steht in einem Gegensatz zu den Auswirkungen ähnlicher Krisen in der Vergangenheit. So stiegen die großen Aktienindizes während der Spanischen Grippe in den Jahren 1918 und 1919, denn das Ende des Ersten Weltkriegs beflügelte die Kurse. Allerdings zeigten sich damals Aktien auch schon vor Kriegsende relativ unbeeinflusst.

Im Vergleich zu 1918 oder sogar vor zehn Jahren, als die Ausbreitung der Schweinegrippe mit einem Anstieg von 40 % im Dow Jones Industrial Average zusammenfiel, ist die Welt heute eine ganz andere.

Unternehmen hängen immer stärker von der Akzeptanz derjenigen Gesellschaften ab, in denen sie tätig sind, die Lieferketten werden komplexer und immer vernetzter, die sozialen und ökologischen Spannungen sind akuter als in der Vergangenheit und die regulatorischen Vorschriften, mit denen ein Ausgleich zwischen Unternehmenserfolg und sozialen Bedürfnissen geschaffen werden soll, nehmen zu.

Unternehmen agieren nicht im luftleeren Raum

Dieses sich ändernde Umfeld unterstreicht, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit für die Anlagebranche ist. Die Finanzmärkte existieren nicht mehr unabhängig von Gesellschafts- und Umweltproblemen – sofern sie das überhaupt jemals taten. Vielmehr ist der Erfolg von Unternehmen untrennbar mit ihrer Fähigkeit verbunden, Veränderungen in den Gesellschaften, von denen sie abhängig sind, erfolgreich zu bewältigen.

Wir vertreten seit langem die Meinung, dass Unternehmen nicht im luftleeren Raum agieren. Ihr Erfolg spiegelt wider, ob sie in der Lage sind, den Herausforderungen und Trends in den Gesellschaften, in denen sie tätig sind, zu begegnen. Das gilt aktuell mehr denn je, denn soziale und ökologische Herausforderungen und die treibenden Kräfte für Kapitalanlagen überschneiden sich zusehends.