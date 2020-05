Dividenden satt zapfen, können Anleger jetzt bei Royal Dutch Shell (WKN: A0D94M), Gazprom (WKN: 903276) und Total (WKN: 850727). Die Aktien dieser Ölkonzerne bleiben trotz des Ölpreiscrashs enorme Coronavirus-Profiteure.

RAO Gazprom – ADR – (WKN: 903276 | ISIN: US3682872078)

Mit Gazprom der ist auch das weltweit größte Erdgasförderunternehmen von den jüngsten Ölmarkt-Turbulenzen hart getroffen worden. Allerdings sehen Marktbeobachter für sie den Vorteil, dass die Einbrüche beim Erdgasverbrauch in Zeiten der Corona-Krise milder verlaufen und der Markt sich robuster gibt als beim Erdöl.

Dennoch hat die Gazprom-Aktie dasselbe durchgemacht wie die anderen Big Player im Energiesektor: Nach den letzten Kurshochs Anfang November 2019 (7,62 Euro) halbierte sich der Wert am 18. März 2020 auf 3,77 Euro. Seitdem erholen sich die Gazprom-Titel und es wird zuletzt wieder knapp 4,50 Euro je Stück an der Börse bezahlt.

Trotz allem scheint der Konzern auch in Corona-Krisenzeiten hochprofitabel bleiben zu können. Selbst wenn das böse Wort von einer “Dividendenkürzung” offiziell nicht in den Mund genommen wird, so ließ der russische Energieriese mitteilen, dass das Management eine Ausschüttung in Höhe von 15,24 Russische Rubel an die Investoren auszahlen möchte.

Statt zuletzt von 16,61 Rubel Ausschüttung sprach man jetzt nur von einem “diesjährigen Vorschlag für die Hauptversammlung” in Höhe von 15,24 Russische Rubel, was 1,37 Russische Rubel weniger Dividende je Stück, oder “round about” 8,0 Prozent Kürzung bedeutet.

Dennoch: Die 15,24 Russische Rubel – unter dem Vorbehalt der Zustimmung – entsprechen weiterhin einer in dieser Branche beachtlichen Brutto-Dividendenrendite von rund 8,0 Prozent.

Hinweis: In Deutschland werden die Titel der Gazprom als “ADRs” gehandelt und ein ADR-Anteil stellt praktisch zwei „normale“ Aktien dar. Damit verdoppelt sich die Dividendenauszahlung auf 30,48 Rubel (brutto), umgerechnet also 0,38 Euro je Anteil (ADR).

Abzüglich einiger Gebühren und Steuern, haben ADR-Aktionäre zwar ein paar Nachteile, doch nehmen Anleger dies bei weiterhin langfristig intakten Dividendenaussichten sowie der ultragünstigen Bewertung durchaus in Kauf.