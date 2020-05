Wie kauft man Bitcoin vor dem Halving? – by Julian Hosp

Ungefähr alle 4 Jahre wird der Block-Reward beim Bitcoin halbiert. Welche Auswirkungen hat dies auf dein Wert und den Preis von Bitcoin? Und wie kauft am einfachsten und am sichersten bitcoins?

Mining:

Mining ist eines der am meisten missverstandenen Dinge bei Kryptowährungen. Die meisten Leute glauben, dass Mining ein Prozess ist, in dem eine Kryptowährung erstellt wird. Das ist jedoch großteils falsch.

Was ist Mining?

Mining ist ein Prozess in einem dezentralen System um Konsens zu kreieren.

Was ist Konsensus?

Konsensus bedeutet Zustimmung und ist die Einigung darüber, was passiert ist und was nicht. In einem zentralen System erledigt das die zentrale Institution – mit all ihren Vor- und Nachteilen. In einem dezentralen System entscheidet die Gemeinschaft. Um keine Unstimmigkeiten zu haben, wird „Mining“ als eine der Möglichkeiten verwendet.

Proof of Work

Proof of Work ist der am ältesten und meisten verwendete von allen. Die meisten Kryptowährungen nutzen ihn, weil er nicht nur ausgiebig in den letzten Jahren getestet wurde, sondern auch, weil er der widerstandsfähigste ist. Anstatt die Wichtigkeit zu beweisen oder Coins zu staken, muss man bei diesem Konsensus beweisen, dass man Arbeit geleistet hat. Wer zuerst die Arbeit erledigt hat, kann als Erster die Transaktionszusammenstellung wählen und bekommt auch die Mining Belohnung. Diese besteht aus allen Transaktionsgebühren des Zeitraums (Block) plus zusätzlichen Ausschüttungen, welche jeweils bei den Kryptowährungen unterschiedlich sind. Bei Bitcoin ist dieser Anreiz zum Beispiel 12,5 Bitcoin pro Block (Zeitraum).

Halving

Ganz am Anfang wurden hierbei 50 bitcoins pro Block an seinen Finder vergeben. Alle 210.000 Blöcke, die etwa vier Jahre dauern, findet ein Halving (zu Deutsch: Halbierung) statt, bei der die Blockbelohnung halbiert wird. Als Bitcoin 2009 anfing, waren es die bereits erwähnten 50 bitcoins, im Jahr 2012 wurden es dann 25 bitcoins und seit 2016 haben wir nur mehr 12,5 bitcoins pro Block. Dieses Halving geschieht insgesamt 64 Mal, bis der Mining Reward (zu Deutsch: Mining Belohnung) die kleinste mögliche Einheit erreicht: ein Satoshi, das nicht weiter halbiert werden kann. Theoretisch wird das allerletzte Satoshi im Jahr 2140 ausgeschüttet, doch je nach Mining Geschwindigkeit, kann das etwas früher passieren. Ab dann erhalten Miner „nur“ noch die Transaktionsgebühren als Mining Reward und keine zusätzlichen bitcoins. Im Falle von Bitcoin werden auf diese Weise knapp 21 Millionen bitcoins geschaffen und mehr oder weniger fair auf das Netzwerk verteilt.

2016 war das letzte Halving, bei welchem von 25 bitcoins auf 12.5 bitcoins als Reward reduziert wurde. 2020 jetzt fast 210.000 Blöcke danach findet im May 2020 das nächste Halving statt und somit wird der Reward von 12.5 bitcoins auf 6.25 reduziert.

Auswirkung

Mit dem Halving wird sozusagen eine künstliche Inflation geschaffen, durch die Halbierung der Rewards werden weniger neue bitcoins ins System fließen und somit auch eine geringere Inflation. Jetzt könnte man meinen, dies wäre unfair gegenüber von den Minern, weil sie jetzt weniger Rewards bekommen. Jedoch hat dies Satoshi vorgeahnt und auch damit gerechnet, dass der Bitcoin Preis steigt und steigt und somit hat auch der Reward stetig mehr Wert.

In der Vergangenheit hatte das Halving extremen positive Auswirkung auf den Preis gehabt - dieser ist immer gestiegen. Allerdings haben bis jetzt “nur” 2 halvenings stattgefunden und somit ist schwierig, auf die Vergangenheit festzulegen.

Wenn man in allen Kryptoforen nachschaut oder den Youtubern zuhört, sind alle extrem bullish auf das Halving und rechnen mit einem Bullrun.

5 einfache Schritte, wie du bitcoins kaufst

Eine Warnung vorab: es gibt leider viele Menschen und Firmen, welche Abzocken und Scams zum Thema Kryptowährungen anbieten und Menschen dazu verleiten, ihr hart verdientes Geld in irgendwelche schnell Schnell-Reich-Werd-Pakete zu investieren. Sei also immer ganz besonders vorsichtig, wenn dir Menschen unter Druck eine Investition vorschlagen oder scheinbar risikoarme Renditen versprechen.

Schritt 1: Höhe des Kapitals und Zeitpunkt auswählen

Es gibt hierfür kein richtig und kein falsch, sondern jeder muss diese Fragen für sich selbst beantworten. Persönlich denke ich, dass 1-10 % seines liquiden Kapitals eine gute Menge sind, zu investieren. Wenn du also 10.000 € auf der Seite hast, machen zum Beispiel 500 € Sinn. Warum? In dem unwahrscheinlichen Fall, dass alles weg ist, ärgerst du dich zwar, es ist jedoch nicht das Ende der Welt. Wenn aus den 500 € jedoch 50.000 € werden, dann freust du dich garantiert. Die Realität wird jedoch irgendwo zwischen den beiden Endszenarien sein.

Den richtigen Zeitpunkt kennt niemand. Genau deshalb empfehle ich, seine Investitionssumme entweder zu halbieren oder sogar zu dritteln und in zwei oder drei Tranchen zu investieren. Man investiert dann zum Beispiel 2 × 250 € über einen Zeitraum hinweg. Verfalle ja nie darin, dem Markt hinterher zu laufen, sondern warte mit dem Kaufen eher ein bisschen, bis der Markt einmal nach unten geht. In der Kryptobranche sprechen wir hierbei von FOMO – Fear of Missing Out. Achte darauf, dass du dieser Angst, etwas zu verpassen, nicht verfällst.

Schritt 2: Euro auf eine Tauschbörse bekommen

Im zweiten Schritt wählen wir nun eine geeignete Exchange, auch Tauschbörse genannt, aus. Beachte hierfür, dass diese Exchange seriös ist und so geringe Gebühren wie möglich verlangt. Theoretisch hast du dafür eine riesige Anzahl an Möglichkeiten, ich kann dir jedoch die folgenden zwei Optionen aus eigener Erfahrung empfehlen:

Coinbase, falls du gerne mit Kreditkarte bezahlst: bit.ly/exchange_promo

Kraken, falls du Überweisungen bevorzugst: www.kraken.com

Der Ablauf ist immer der gleiche: Du transferierst dein Fiat Geld entweder per Kreditkarte oder Überweisung dorthin und hast danach deine Euros wie auf einem Konto liegen.

Schritt 3: Euro gegen Bitcoin tauschen

Nun tauschst du über die Plattform deine Euro in bitcoins. Dies funktioniert je nach Plattform unterschiedlich, sollte jedoch relativ intuitiv sein. Ich empfehle dir, die ersten 50% deines Kapitals, welches du bereit bist in Krypto zu investieren, zum Marktpreis kaufst.

Für die anderen 50% würde ich mir einen Zeitraum geben, wann ich die wieder investieren würde. Entweder nach 1-2 Wochen, 1-2 Monaten oder wenn du siehst, dass der Bitcoin stark gefallen ist.



Schritt 3.1: Bitcoin gegen Altcoins tauschen

Altcoins (alternative digitale Asset) ist alles, was nicht Bitcoin ist, in der Krypwelt. Sie haben oft verschiedene Eigenschaften und haben teils auch ganz verschiedene Anwendungsbeispiele. Allerdings sind die meisten noch am Anfang und ist sehr unsicher, wie es weitergeht.



2017-2018 gab es einen extremen Boom, was die Altcoins angeht. Die haben zum Teil innerhalb von wenigen Wochen oder sogar Tagen mehrere 100x gemacht. So schnell wie der Anstieg gekommen ist, ist auch der Crash der meisten Altcoins gekommen. Einige Anleger sind teils mehr als 95% mit ihrem Kapital im Minus. Heißt, wenn du 500 € investiert hast, hast du in € gemessen nur noch 26€!

Damit möchte ich dich ganz und gar nicht abschrecken, sondern nur darauf vorbereiten, damit du nicht in FOMO gerätst.

Falls du dich gut informiert hast, ist hier die Anleitung für den Tausch von bitcoins gegen Altcoins:

Die meisten dieser Plattformen haben nur eine begrenzte Auswahl an Möglichkeiten an unterschiedlichen Kryptowährungen, sogenannten Coins. Die Exchange, welche ich verwende, um Zugriff auf so fast alle Kryptowährungen zu bekommen, ist die folgende: http://bit.ly/binance.com

All diese Tauschbörsen sind kostenlos zu registrieren. Du transferierst lediglich eine Kryptowährung dorthin und tauschst sie in eine andere um.

Schritt 4: Kryptowährungen sicher verwahren

Tauschbörsen haben jedoch einen riesengroßen Nachteil: du kontrollierst dort deine Coins nicht selbst, sondern vertraust der Exchange. Wenn diese also gehackt wird oder bankrott geht, ist dein Geld wahrscheinlich weg. Genau aus diesem Grund empfehle ich dir, deine bitcoins oder anderen Kryptowährungen über eine Hardwallet zu sichern und diese selbst zu kontrollieren. Das Modell, dass ich persönlich dafür verwende, ist das folgende: www.julianhosp.com/hardwallet

Schritt 5: #CRYPTOFIT werden

Es ist nicht einfach, sich im Cryptojungle zurecht zu finden. Überall lauern Gefahren und andererseits verfällt man sehr schnell in FOMO (Fear of Missing out).

Mit diesen fünf einfachen Schritten solltest du nicht nur Kryptowährungen sicher kaufen und halten, sondern sie auch wieder zu einem günstigen Zeitpunkt verkaufen können. Ich hoffe, dir damit ein paar wichtige Tipps gegeben zu haben.

