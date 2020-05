Wirecard-Aktie jetzt günstig

Eine Verkaufsorgie nach dem Prüfungsbericht

Der seit Monaten erwartete Bericht der Wirtschaftsprüfung KPMG hätte eigentlich eine Befreiung für Wirecard werden sollen. Die negativen Gerüchte wären mit einem Schlag beseitigt. Doch was macht Wirecard? Man behindert die KPMG-Prüfer bei der Arbeit. Natürlich sieht das die Wirecard-Leitung anders und interpretiert den Prüfbericht positiv. Kurz- und mittelfristige Aktionäre sahen sich dennoch gezwungen, die Aktie abzustoßen. So verlor das Unternehmen in kürzester Zeit 30 Prozent seines Wertes.

Ich gehe davon aus, dass die Gerüchteküche um Bilanzmanipulation bald wieder am Kochen ist. Der Urheber der anfänglichen Vorwürfe, die Financial Times, fühlt sich jedenfalls bestätigt. Außerdem haben seit Anfang der Woche mehrere Investmentbanken ihre Ratings für das Unternehmen gesenkt.

Als Trader kann man der aktuellen Kurssituation durchaus Positives abgewinnen. Alle „schwache Hände“ haben sich von der Aktie verabschiedet. Mit dem kurzfristigen Abverkauf ist der Aktienkurs wieder günstig.

Bild: Wochen-Chart der Wirecard-Aktie

Attraktive Gewinnchance

Bei 85 Euro befindet sich eine starke Unterstützung. Charttechnisch ergibt sich daraus eine Sekt-oder-Selters-Situation. Der Kurs liegt auf der Grenze und dürfte den Verkaufsdruck bremsen. Hieraus lässt sich ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis mit einer Long-Position aufbauen. Vorsicht: Vermutlich liegen unter 80 Euro sehr viele Stopp-Loss-Orders. Daher darf man als Trader eine weitere Abwärtsbewegung nicht mehr tolerant gegenüber stehen. Unter 80 Euro müsste neuer Verkaufsdruck entstehen und den Kurs in Richtung 50 Euro drücken.

Insgesamt sehe ich das negative Szenario nicht als wahrscheinlich an. Schon mehrfach wurde die Unterstützungszone getestet und der Kurs konnte sich nach oben absetzen. Somit entsteht aus dem kurzfristigen Abverkauf eine neue Chance, um die Aktie günstig zu kaufen.

Selbst wenn man nur als kurz- bis mittelfristiger Trader den Chart betrachtet, lässt sich mit einem einfachen Long-Trade, ein Kursziel bis 120 Euro umsetzen. Das wäre ein 40%iger Kursgewinn in kürzester Zeit. Das sollte für viele Trader eine verlockende Ausgangssituation sein.

