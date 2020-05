Biontech (BNTX): spekulatives Long Setup für kurzfristigen Trade

In der vergangenen Woche wurde der Zukauf von Neon Therapeutics aus Cambidge Massachusetts abgeschlossen. Die Akquisition schafft zusätzliche Möglichkeiten, birgt aber auch Risiken. Die Kursentwicklung hängt wie oft in der Branche vom Erfolg bei Studien und Marktzulassungen ab und weniger von den fundamentalen Kennzahlen.

Biotech-Unternehmen aus Mainz im Rennen um Corona-Impfstoff. Zukauf Neon Therapeutics. Kann das gut gehen? Setup mit Biontech (BNTX) bei ratgeberGELD.at