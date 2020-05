Kommen die Aktienmärkte nun langsam in der Realität an - und erwachen damit aus ihrem Liquiditäts-Rausch? Die Rally der Aktienmärkte basierte auf Fakten (massive Liquidität durch die Notenbanken) und vor allem auf Träumen (V-Erholung der Wirtschaft, bald ein Impfstoff oder Medikament gegen das Coronavirus) - aber nun zeigt sich, dass der Weg zu einer erholung länger und viel steiniger wird als gedacht. Die Aktienmärkte wurden von der Meldung, wonach Los Angeles County (mehr als zehn Millionen Einwohner, 3,8% des US-BIP) mindestens noch drei Monate im lockdown verbleiben wird, regelrecht auf dem falschen Fuß erwischt. Die USA dagegen suchen einen Sündenbock für den Absturz der Wirtschaft - republikanische Abgeordnete haben nun den Weg frei gemacht für Reparationsforderungen der US-Regierung an China..

Das Video "Aktienmärkte: Willkommen in der Realität!" sehen Sie hier..