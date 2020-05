PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - In einem schwachen internationalen Börsenumfeld haben die Börsen in Ost- und Mitteleuropa am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Wie auch an den anderen Aktienmärkten trübten Sorgen um die Covid-19 Pandemie die Kauflaune der Investoren.

So verlor der Wig-20 in Polen 0,50 Prozent auf 1614,32 Punkte. An der Börse in Warschau zählten die Aktien von BNP Paribas Bank Polska zu den umsatzstärkeren Verlierern. Die Bank hat im Auftaktquartal 2020 einen Nettogewinn von 115 Millionen polnische Zloty erwirtschaftet. Im Vorjahreszeitraum standen noch 161 Millionen polnische Zloty unter dem Strich. Als Belastungsfaktor verwies das Finanzhaus auf Risikovorsorgen rund um die Covid-19 Pandemie. Die Aktien verloren 2,81 Prozent auf 48,50 polnische Zloty.