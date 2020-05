Ist es wirklich geschäftlich so schlimm?

Ein Blick auf die obere Graphik belegt, dass die Airline seit ihrer Privatisierung 1997 bereits fünfmal in bedrohlichen Krisen steckte die in einem Ergebnis- und Kursverfall der Aktie merklich unter 10€ zum Ausdruck kamen. Zuletzt reduzierten sich der 2014er Jahresüberschuss auf magere 55 Mio.€ und das Eigenkapital (Reserven) auf knapp 4 Mrd. €.

Bis zur Corona war die Lufthansa Group wirtschaftlich kerngesund mit einem 2019er Gewinn von 1,2 Mrd. € und dem auf ein Rekordniveau von 10,3 Mrd. € gestiegenem Eigenkapital und Mitarbeiterstand von 138 Tausend. Seit der „Pandemie“ verliert sie „eine Million in einer Stunde“, im 1. Quartal bereits 1,3 Mrd. €. Geht das so weiter sind bis Mitte 2021 die Reserven aufgebracht, sprich der Konzern ist juristisch und ökonomisch pleite. https://www.finanzen.net/bilanz_guv/lufthansa

Optimisten werden jedoch anführen, die Wirtschaftslage wird sich spätestens ab Herbst 2020 merklich verbessern, so dass die Fluggesellschaft Mitte nächsten Jahres genauso dasteht wie im Krisenjahr 2014. Wer hat jetzt recht? Als Jahrzehnte im Bankenresearch aktiver Analyst kann ich mich allerdings auch nicht erinnern, dass in den früheren Krisenzeiten Staatshilfe zur Debatte stand. Das macht mich sehr misstrauisch. Viele Analysten raten zum Kauf des Titels, die Ratings sind branchenbedingt eher durchwachsen. Nur der Aktienkurs will noch nicht mitmachen. Vielleicht wird die Bedrohungslage nur künstlich aufgebauscht (Achtung: Verschwörungstheorie!)