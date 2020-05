Seit geraumer Zeit arbeitet sich die Aktie das kanadischen Edelmetallproduzenten Pan American Silver am charttechnischen Widerstandsbereich um 22,5 / 23,0 US-Dollar ab; bislang vergeblich. Der große Schwung der vergangenen Wochen ging der Aktie zuletzt abhanden. Das manifestiert sich auch im aktuellen, sehr spannenden Chartbild.

Der dynamische Aufwärtstrend führte die Aktie zwar an die 22,5 US-Dollar heran, doch vermochte er es nicht, den Kurs dort hindurch zu drücken… Derzeit läuft die Aktie seitwärts, ohne jedoch den Kontakt zur Marke von 22,5 US-Dollar verloren zu haben.



Die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen hatten nicht die Qualität, die Aufwärtsbewegung entscheidend voranzubringen und die Aktie signifikant über die 22,5 US-Dollar zu hieven. Mit Blick auf die schwierigen Rahmenbedingungen fielen die Zahlen für das März-Quartal dennoch recht ordentlich aus. Schauen wir uns einige Eckdaten an.

Der Umsatz belief sich im 1. Quartal 2020 auf 358,428 Mio. US-Dollar, nach 253,699 Mio. US-Dollar. Das Unternehmen wies einen Verlust in Höhe von -77,235 Mio. US-Dollar aus; nach einem Gewinn in Höhe von +3,320 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2019. Der um Sondereffekte bereinigte Nettoverlust belief sich auf -7,618 Mio. US-Dollar, nach einem bereinigten Gewinn in Höhe von +4,499 Mio. US-Dollar im Vorjahresquartal.

Die charttechnischen Aspekte hatten wir bereits in unserer letzten Kommentierung vom 29.04. wie folgt zusammengefasst „[…] Im Fokus des aktuellen Handelsgeschehens steht der Widerstandsbereich um 22,5 US-Dollar. Ein Ausbruch über diese Marke würde zunächst das nächste Etappenziel bei 23,0 US-Dollar ins Spiel bringen. Sollte es dann auch darüber gehen, könnte sogar noch einmal die 24,0 US-Dollar sowie das markante Februar-Hoch bei 26,2 US-Dollar angelaufen werden. Maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Aktie dürfte der Silberpreis haben. Das Edelmetall steckte zuletzt in einer Range von 15,0 bis 15,6 US-Dollar fest und konsolidiert damit seinen vorherigen Zwischensprint.[…] Aus charttechnischer Sicht gilt es unverändert, die 20,0 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen.“

Dem ist auch heute nichts hinzufügen. Es bleibt dabei: Die 20,0 US-Dollar müssen halten. Über die 22,5 / 23,0 US-Dollar muss die Aktie.