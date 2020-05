Jetzt Aktien kaufen und mit 193.774 Euro früh in Rente gehen!

Der smarte deutsche Sparer fragt sich also mittlerweile vollkommen zu Recht, wohin mit dem Geld. Immerhin ist ja auch bekannt, dass die Rentenlücke zunehmend größer wird. Die Hoffnung, dass die Politik diese Rentenlücke schließt, sollte man lieber nicht schüren.

Immerhin sind die Politiker lieber damit beschäftigt, deutsche Steuergelder ins Ausland zu verschieben – doch das sei nur am Rande erwähnt, heute soll es ja darum gehen, wie Sparer ihr Geld vermehren können und bis zur Rente beispielsweise eine attraktive Summe wie 193.774 Euro auf dem Konto haben könnten.

Jetzt Aktien kaufen und früh in die Rente gehen

„Um Himmels willen, Aktien!“, könnte gerade durch den einen oder anderen Leserkopf gehen. Keine Sorge, es geht nicht darum, jetzt Aktien zu kaufen, um morgen reich zu sein. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Man darf Aktien nicht als Teufelszeug sehen. Aktien sind – entgegen dem allgemeinen Konsens – keine Spielchips für das große Casino namens Börse.

Aktien sind Anteile an echten Unternehmen, die man an der Börse erwerben kann. Wenn man also von einem Unternehmen überzeugt ist, dessen Geschäfte kennt und am besten auch ein wenig Ahnung von Finanzkennzahlen hat (kann man sich mit etwas Mühe auch aneignen, nur der Wille muss da sein), kann man schnell zum Aktionär werden. Also zum Unternehmensanteilseigner. Das klingt für mich schon besser, als am Roulette-Tisch alles auf Rot oder Schwarz zu setzen.

Wenn man diesen Grundsatz verinnerlicht hat und zudem vorhat, langfristig zu investieren, dann ist die Vorstellung, reich zu werden, nicht nur ein Traum. Früh mit genügend finanziellen Mitteln in Rente zu gehen, ist also ein realistisches Ziel – für jeden.

Wichtig ist eben, dass man sich von kurzfristigen Schwankungen am Aktienmarkt (das sind die Zocker), nicht beeindrucken lässt. Denn auf lange Sicht steigen die Unternehmenswerte von großartigen Unternehmen. Um das Risiko etwas abzufedern und auch mehr Chancen auf großartige Renditen zu haben, sollte man sein Portfolio breit streuen. Das heißt, in Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Ländern und in verschiedenen Größen zu investieren.