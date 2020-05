Lufthansa - Short ausgestoppt

Der Abwärtstrend ist weiterhin übergeordnet intakt. Allerdings bieten sich zunächst erstmal keine neuen Short-Positionen mehr an, solange der Markt diese Stärke aufweist. Möglicherweise könnte im Bereich von 9,00 Euro am Widerstand oder an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals eine neue Short-Position erwogen werden.

Trading-Strategie: