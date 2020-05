Der Leitzins sinkt seit Jahren und auch um die meisten Unternehmen ist es seit Ausbruch der Corona Krise schlecht bestellt. So weichen mehr und mehr Investoren zu alternativen Anlagemöglichkeiten aus. Als besonders vielversprechend gelten hierbei Sachwerte. Ihr realer Wert bleibt bestehen, auch wenn unser Geld an Wert verliert. Eine sehr vielversprechende Anlageoption ist, vor allem wenn Sie bereits über einen Weintemperierschrank verfügen, Wein. Ein edler Wein wird mit der Zeit besser und auch rarer. Weinkenner und Gastronomiebetriebe sind bereit hohe Summen für ihn zu bezahlen. Doch wie bei allen Investitionen, gibt es auch beim Investieren in Wein Risiken, die Sie kennen und berücksichtigen sollten.

Wie kann man in Wein investieren?

Der Weinkühlschrank zuhause

Wenn Sie bereits ein Weinfachmann oder Weinsammler sind und über einen geräumigen Weinkühlschrank oder Weintemperierschrank verfügen, können Sie durch den gezielten Einkauf von edlen Weinen, bei denen mit einer Wertsteigerung zu rechnen ist, zuhause investieren. Hierfür ist allerdings sehr viel Fachkenntnis erforderlich und es ist lediglich eine Investition in vergleichsweise kleinem Ausmaß möglich. Schließlich braucht der Weintemperierschrank Platz und kann nur eine beschränkte Anzahl an Flaschen aufnehmen. Um auf diese Weise Gewinn zu machen, müssen Sie also tatsächlich die in Zukunft gefragtesten und seltensten Weine auswählen, solange sie noch zu relativ günstigen Preisen zu haben sind. Über Berechtigungsscheine ist es dabei möglich, Weine vorzubestellen und auch weiterzuverkaufen, bevor sie ausgeliefert sind. Doch dazu müssen Sie in der Lage sein, die Qualität des Weines im Voraus zu beurteilen und das Ergebnis der Reifung vorherzusehen. Für Anfänger ist diese Investitionsform also nur unter Anleitung eines Experten sinnvoll.

Ein eigenes Weingut

Wer eine sehr hohe Investition tätigen möchte und möglicherweise noch einen bekannten Namen hat, der ihn bei der Vermarktung unterstützt, der kann sich, wie zum Beispiel Gérard Dépardieu, Günter Jauch oder Brad Pitt auch gleich ein eigenes Weingut kaufen und selbst Wein produzieren. Alternativ können Sie sich natürlich auch zu einem etwas niedrigeren Preis an einem Weingut beteiligen. Hierzu sollten Sie sich zumindest auskennen, welches die besten Weingegenden sind. Sie sollten in der Lage sein die Qualität des Bodens und der Lage für den Weinanbau zu beurteilen. Ein erfahrener Weinbauer, dem Sie vertrauen können und der möglicherweise anschließend auch den Anbau und die Herstellung des Weines übernimmt, kann dieses Wissen an Ihrer Stelle beisteuern.