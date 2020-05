Die Aktienmärkte haben gestern einsehen müssen, dass die impulsive Rally am Montag auf "alternativen Fakten" (eine Formulierung von Trumps Beraterin Kellyanne Conway) basierte - in Gestalt der angeblichen Fortschritte der US-Pharamfirma Moderna bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus. Damit scheitert der Leitindex S&P 500 erneut auf der Oberseite an einer markanten Marke (zwischen 2950/60) - aber stützend wirkt der Fed-Put. Unterdessen ezigen sich die Aktienmärkte noch unbeeindruckt von der sich stetig verschärfenden Rhetorik zwischen den USA und CHina - im Fokus nun Taiwan, nachdem der weltgrößte Chiphersteller TSCM aus Taiwan keine Chips mehr an Huawei liefert und damit den US-Bann vorauseilend umsetzt..

Das Video "Aktienmärkte und "alternative Fakten"!" sehen Sie hier..