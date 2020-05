Wirecard – endlich ein gutes Zeichen

Liebe Leser, endlich ein gutes Zeichen bei Wirecard. Zwar sind es erst drei Handelstage in dieser Woche, doch die Stabilisierung oberhalb der 80 Euro-Marke mit möglichen Spurt zu unserem Zwischenziel 90 Euro macht Mut. Die jüngsten negativen Nachrichten schlugen nicht mehr durch. Auch gut aus Sentimentsicht. Daher gab es heute im Börsendienst auch unser absolutes Favoritenpapier in Wirecard für Investoren.

Denn wir haben eines auf Wirecard gefunden, das jeder kennen muss: Die Konditionen: 73% Rendite bis Laufzeitende 2024, wenn die Wirecard-Aktie bis dahin nur lumpige 5 Euro zulegt. Egal, was zwischendurch passiert. Selbst, wenn sie zwischenzeitlich von Shorties auf einen Euro gedrückt werden sollte, entscheidend wäre nur die 87,5 Euro Marke im Jahr 2024. Solche Papiere sind Profi-Papiere von Vermögensverwaltern und heute im Börsendienst – hier gerne zu lesen, testen oder abonnieren - stellen wir es Euch vor. Warum ist es so gut? Weil es die ganzen Turbulenzen aktuell außen vor lässt und man mit dem Motto einsteigen kann “entscheidend ist, was langfristig bei Wirecard rauskommt”. Schönen Handelstag Euer TEAM Feingold Research