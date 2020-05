FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Mittwochnachmittag positive Impulse von der Wall Street erhalten. Der Dax kletterte mit plus 1,09 Prozent auf 11 195,18 Punkte auf Tageshoch. Der EuroStoxx 50 , der sich im Verlauf im Zickzack-Kurs Stück für Stück stets etwas mehr nach oben gearbeitet hatte, legte nach dem US-Börsenstart entschiedener zu: Mit plus 1,04 Prozent auf 2932,66 Punkte erreichte der Leitindex der Eurozone ebenfalls den höchsten Stand an diesem Mittwoch.

Auch der französische Cac 40 ließ sich mitziehen und drehte ins Plus: Er legte zuletzt um 0,3 Prozent zu. Der britische FTSE 100 rückte um 0,6 Prozent vor. In den USA kletterte der Dow Jones Industrial Dow zuletzt um 1,7 Prozent nach oben.

"Eigendynamik ist weiterhin nicht auszumachen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Wie seit einigen Handelstagen zu beobachten, ziehe auch heute der Dow die Börsen Europas mit in seine Richtung. Dieses Mal gehe es wieder nach oben./ck/he