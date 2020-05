Die Aktienmärkte in Asien sind unter Druck - und dürften damit auch den Dax schwach starten lassen. Ist jetzt "game over" für die Rally der Aktienmärkte? Risikoaversion hat nun eingesetzt, nachdem auf dem Kongreß der Kommunistischen Partei Chinas der Plan verkündet wurde, Hongkong enger an die Kandarre zu nehmen - der Hang Seng fällt daher deutlich. Damit verschärfen sich dir Spannungen zwischen den USA und China weiter, Hongkong und Taiwan sind gewissermaßen die "Schlachtfelder" im Handelskrieg 2.0. Signalsiert die gestrige Schwäche beim Nasdaq, dass die Party der Aktienmärkte jetzt vorbei ist? Der Optimismus der Investoren jedenfalls ist riesig, die Positionierung vor allem im Optionsmarkt extrem long - eine Bereinigung ist daher wahrscheinlich..

Das Video "Akienmärkte: Game over für die Rally?" sehen Sie hier..