Alternative Investments Award Austria: Drei Fonds von Janus Henderson Investors mit Bestplatzierung

Die drei folgenden Janus Henderson Investors Fonds wurden beim diesjährigen Alternative Investments Award Austria des GELD-Magazins mit dem ersten Platz ausgezeichnet:

• Janus Henderson Horizon Pan European Alpha Fund (LU0264597617) In der Kategorie „L/S Aktien Europa / UK“ über 10 Jahre• Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund (LU0264738294) In der Kategorie „Immobilien-Aktienfonds global“ über 3 und 5 Jahre• Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund (LU0088927925) In der Kategorie „Immobilien-Aktienfonds Europa“ über 3, 5 und 10 Jahre