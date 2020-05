Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung am 24.04. thematisierten wir die zu beobachtenden vorsichtigen Erholungstendenzen beim Baumwollpreis. In den letzten Handelswochen konnte Baumwolle zwar zunächst wichtige Akzente auf der Oberseite setzen, doch wurde eine signifikante Weichenstellung bislang verpasst.

Rückblick. In der Kommentierung vom 24.04. hieß es unter anderem „[…] Stattdessen kreierte sich als Reaktion auf die vorherigen Verluste und die damit einhergehend stark überverkaufte Lage zunächst eine vorsichtige Erholung. Überbewerten sollte man das Ganze jedoch noch nicht, denn erst ein signifikanter Ausbruch über die Zone 0,56 / 0,57 US-Dollar würde die Relevanz dieser Erholung erhöhen. Wir haben die aktuelle Lage einmal in einem Langfrist-Chart dargestellt. Die Rückeroberung der 0,65 US-Dollar käme dann einem Befreiungsschlag gleich. Sollte es hingegen erneut unter die 0,50 US-Dollar gehen, werden die 0,43 US-Dollar als potentielles Bewegungsziel wieder aktuell.[…]“



Zwischenzeitlich gelang es dem Baumwollpreis, die wichtige Widerstandszone 0,56 / 0,57 US-Dollar zu überwinden. Das frische Kaufsignal konnte bislang jedoch keine wirkliche Relevanz erlangen. Aktuell ist der Preis wieder in das Widerstandscluster zurückgefallen.

Dass der Ausbruchsversuch nicht sonderlich an Höhe gewinnen konnte, dürfte maßgeblich an dem am 12.05. vorgelegten WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) des US-Agrarministeriums (USDA) für Mai gelegen haben. Dieser bestätigte einmal mehr die schwierige fundamentale Lage am Baumwollmarkt.

Aus charttechnischer Sicht hat sich zuletzt der Bereich 0,52 / 0,53 US-Dollar als Unterstützung etablieren können. Um das zarte Pflänzchen der Erholung nicht zu zerstören, sollte es nun nicht mehr darunter gehen. Anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich. Aufgrund der fundamentalen Lage sehen wir das Aufwärtspotential aktuell beschränkt. Dennoch sind Vorstöße in Richtung 0,62 US-Dollar (inkl. der 200-Tage-Linie) durchaus möglich.