DAX vorbörslich erneut stark

In der Nacht ging es dann wie so oft in den vergangenen Handelstagen wieder kräftig aufwärts, so dass der DAX am frühen Mittwochmorgen bei 11.580 Punkten deutlich höher notiert.

Im Bereich von 11.600 Punkten befindet sich ein erster größerer Widerstand. Geht es weiter höher, würde sich die nächste Anlaufmarke von 11.750/11.800 Punkten befinden.