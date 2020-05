„Smart Integration“: DWS etabliert einzigartigen Ansatz zur ESG-Integration

Vor COVID-19 entwickelt wird der Ansatz weiter an Bedeutung gewinnen, da die Pandemie die Notwendigkeit verstärkt, unsere Wirtschaft auf verantwortungsvolle und nachhaltige Weise wieder aufzubauen. In einem ersten Schritt wird „Smart Integration“ für etwa ein Fünftel der gesamten global verwalteten Vermögen der DWS gelten und insbesondere auf Fonds Anwendung finden, die bisher nicht auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Der neue Prozess wird im Laufe des Jahres weiter ausgebaut, um eine stärkere ESG-Integration über die gesamte Anlageplattform der DWS hinweg zu gewährleisten.

Die DWS wird ihre selbst entwickelte ESG-Engine nutzen, um mit Hilfe erstklassiger verfügbarer Datenbanken und künstlicher Intelligenz potenzielle Portfoliorisiken zu identifizieren. Dies sind in erster Linie Unternehmen mit hohen Risiken aufgrund des Klimawandels und solche, die gegen internationale Nachhaltigkeitsstandards verstoßen. Diese Analyse versetzt die DWS in die Lage, proaktiv zu handeln und mit den Unternehmen, die das höchste Risikopotenzial aufweisen, in einen Dialog zu treten. Nicht nur, um Kunden beim Aufbau verantwortungsbewussterer Anlageportfolios zu unterstützen, sondern auch um sicherzustellen, dass die Unternehmen ihrer Verantwortung gerecht werden, zu einer nachhaltigeren Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt für die Zukunft beizutragen.