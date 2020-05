FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag erneut zugelegt und an seine jüngsten Kursgewinne angeknüpft. Die europäische Gemeinschaftswährung stieg auf 1,1057 US-Dollar. Am Vormittag war er noch vorübergehend unter die Marke von 1,10 Dollar gerutscht. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1016 (Mittwoch: 1,0991) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9078 (0,9098) Euro.

Der Euro profitiert so weiterhin von der wachsenden Zuversicht an den Finanzmärkten. So legten die europäischen Aktienmärkte erneut zu. Der US-Dollar gab nach anfänglichen Gewinnen zu den meisten wichtigen Währungen nach. Der Dollar gilt als sichere Alternative und wird im aktuellen Umfeld weniger gesucht.