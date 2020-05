FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben nach ihren jüngsten Verlusten am Donnerstag etwas zugelegt. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,08 Prozent auf 172,03 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,426 Prozent.

Am Vortag hatte der positiv aufgenommene Vorschlag der EU-Kommission für einen Corona-Fonds mit einem Volumen von 750 Milliarden Euro für Zuversicht an den Märkten gesorgt. Jetzt stehen jedoch schwierige Verhandlungen zwischen den Mitgliedsländern an. Eine Einigung ist noch nicht in Sicht.