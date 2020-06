Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Yamana Gold lieferte zuletzt einen starke Vorstellung ab. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 30.04. hellte das Chartbild deutlich auf. Mussten wir zuletzt noch eine drohende Doppeltopformation thematisieren, so ist diese mittlerweile Geschichte; auch Dank der robusten Entwicklung von Gold und Silber.

Kommen wir auf Yamana Gold und unsere letzte Kommentierung vom 30.04. zurück. Damals hieß es unter anderem „[…]Die Aktie entschied sich recht zügig für den „bullischen“ Weg und brach über die Oberseite aus der Wimpelformation (orange) aus. In der Folgezeit überrannte sie einen Widerstand nach dem anderen und näherte sich mit großen Schritten dem markanten Februar-Hoch bei 4,9 US-Dollar. So kurz vor den Zahlen zögerte die Aktie jedoch damit, den entscheidenden Schritt zu wagen und über das Hoch zu setzen. Möglicherweise gelingt ihr das mit Veröffentlichung der Daten, so diese denn positiv ausfallen. Um weiterhin Druck auf das Widerstandsniveau von 4,9 US-Dollar auszuüben, sollte die Aktie idealerweise oberhalb von 4,3 US-Dollar verbleiben. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Ein signifikanter Ausbruch über die 4,9 US-Dollar könnte hingegen den Weg in Richtung 5,8 US-Dollar (markantes Hoch aus dem Jahr 2016) ebnen…“

Nach einigem Hin und Her konnte die Aktie schließlich doch die Hürde bei 4,9 US-Dollar meistern und damit eine drohende Doppeltopformation abwenden. Bis auf 5,65 US-Dollar baute der Wert im Anschluss den Vorstoß noch aus, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. Vor diesem Hintergrund war es eminent wichtig, dass sich der ehemalige Widerstand von 4,9 US-Dollar nun als veritable Unterstützung erwies. Aktuell ist ein erneuter Versuch der Aktie zu beobachten, in den Bereich 5,5 / 5,65 US-Dollar vorzustoßen.

Kurzum: Die derzeit wichtige Frage lautet: Kann die Aktie die Hürde bei 5,65 US-Dollar erfolgreich überspringen und so neues Aufwärtsmomentum kreieren? Sollte dieser Fall eintreten, könnte es durchaus bis auf 6,0 US-Dollar gehen. Auf der Unterseite bleiben Rücksetzer idealerweise nun auf 4,9 US-Dollar begrenzt. Sollte es hingegen sogar unter die 4,3 US-Dollar gehen, muss die Lage insgesamt noch einmal neu bewertet werden.