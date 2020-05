EW Analyse - EUR/USD - Anlagenotstand beflügelt

EUR/USD - WKN: 965275 - ISIN: EU0009652759 - Kurs: 1,10939 $ (FOREX)

Elliott Wellen Analyse:

Das Währungspaar EUR/USD fiel ausgehend von dem dyanamisch erreichtem Verlaufshoch bei 1,14961 USD auf ein Sell Off Tief bei 1,6363 USD. Dieser Wash-out bereinigte das Währungspaar und ermöglichte den mutigen Bullen die Möglichkeit einer breitbasigen Bodenbildung. In einem ersten Schritt könnten die Bullen dabei die Welle 1 konstruiert haben. Der anschließende Belastungstest der Sumpfzone wird übergeordnet als Welle 2 angesehen, welche sich in den Unterwellen w-x-y ausbildete. Speziell die Welle y hinterlässt dabei einen akrobatischen Eindruck und formierte sich als Dreieck a-b-c-d-e.

