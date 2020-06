Columbia Threadneedle: European Social Bond Fund feiert dreijähriges Jubiläum

Columbia Threadneedle Investments, ein Pionier im Bereich sozialer Anleihen (Social Bonds), feiert den dritten Geburtstag des Threadneedle (Lux) European Social Bond Fund. Der auf soziale Anleihen spezialisierte Fonds erzielte in den drei Jahren seit seiner Auflegung nicht nur eine durchweg bessere Wertentwicklung als sein Referenzindex,1 sondern auch einen messbaren gesellschaftlichen Mehrwert (Social Alpha). Mit seinem ersten Dreijahres-Track Record, einem wichtigen Meilenstein für jedes Anlageprodukt, widerlegt der Fonds auch den Mythos, dass Anlagen mit gesellschaftlichem Mehrwert auf Kosten der Rendite gehen.

Der Fonds strebt sowohl eine finanzielle als auch eine soziale Rendite an. Dazu investiert er in Unternehmensanleihen aus allen europäischen Märkten, deren Erlöse vorwiegend in soziale Projekte mit positiver Wirkung für Einzelne, Gemeinschaften oder die Gesellschaft insgesamt fließen. Um eine positive gesellschaftliche Wirkung und finanzielle Rendite zu erzielen, wählen Fondsmanager Simon Bond und sein Team gezielt Anleihen aus, die zur Finanzierung sozialer Projekte dienen, anstatt bestimmte Anleihen durch Negativ-Screenings auszuschließen. Das Portfolio bietet zudem börsentägliche Liquidität.

Um eine positive Wirkung zu erzielen, verfolgt der Fonds einen evidenzbasierten Ansatz. Den Rahmen bilden sieben gesellschaftliche Entwicklungschancen, die von der Grundversorgung bis hin zu Anliegen wie bezahlbarem Wohnen, Gesundheit, Bildung und Beschäftigung reichen. Zusätzlich sind alle Investments mit den betreffenden Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (SDGs) und ihren 169 Unterzielen abgestimmt.