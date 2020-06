Die aktuellen Konsolidierungstendenzen im Edelmetallbereich schlagen auch auf den Philadelphia Gold/Silver Index durch. Der Index befindet sich weiterhin in einer brisanten charttechnischen Phase. Noch hat er zwar alle Chancen, die Aufwärtsbewegung wieder aufzunehmen, doch die Luft auf der Unterseite wird zunehmend dünner…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Philadelphia Gold/Silver Index hieß es am 30.05. „[…] Nichtsdestotrotz ist die Konsolidierung in eine kritische Phase eingetreten. Der kurzfristige Aufwärtstrend (rot) wurde durchbrochen. Signifikant unter die 110,0 Punkte sollte es unter allen Umständen nunmehr nicht gehen, anderenfalls muss die Lage noch einmal neu bewertet werden. In den letzten Handelstagen schaffte es der Index nicht mehr, Vorstöße auf der Oberseite zu lancieren. Das bisherige 52-Wochen-Hoch bei 131,0 Punkten nimmt daher immer markantere Züge an. Ein signifikanter Vorstoß in Richtung 131,0 Punkten (und idealerweise darüber hinausgehend) wäre jetzt genau das, was der Index aus bullischer Sicht gebrauchen würde. Möglicherweise hilft dem Index der Goldpreis dabei, Aufwärtsmomentum zu entwickeln. Gold „zuckte“ am Freitag (29.05.) bereits an… Kurzum. Der Philadelphia Gold/Silver Index muss über die 131,0 Punkte und darf nicht unter die 110,0 Punkte. Auf dieses Fazit lässt sich die aktuelle Situation zusammendampfen.“

In der Folgezeit vermochte es der Index dann nicht mehr, das letzte Verlaufshoch im Bereich von 131,0 Punkten zu gefährden. Stattdessen verlagerte sich das Handelsgeschehen vor dem Hintergrund der Konsolidierung in Richtung Unterseite. Die Gefahr besteht unverändert, dass die 110er Marke doch noch in Bedrängnis geraten könnte und sich bei einem etwaigen Bruch das Chartbild erheblich eintrüben würde. Doch noch ist es nicht soweit. Zuletzt erwies sich bereits der Bereich um 113,7 Punkte als robuste Unterstützung.

Kurzfristig muss es für den Index nun allerdings darum gehen, wieder Akzente auf der Oberseite zu setzen, um so Druck von der 110er Unterstützung zu nehmen. Ein Vorstoß über die 120 Punkte würde immerhin für etwas Entspannung sorgen. Noch besser wäre allerdings ein rasches Comeback oberhalb von 124 Punkten. Das Ziel muss aber letztendlich sein, wieder über die 131,0 Punkte zu laufen.

Aktuell befinden sich Gold und Silber in Konsolidierungsphasen. Unserer Meinung nach handelt es sich hierbei um ein Intermezzo. Mit Blick auf die aktuelle Gemengelage gehen wir über kurz oder lang weiterhin von steigenden Edelmetallnotierungen aus.