Nach dem gestrigen massiven Abverkauf der Aktienmärkte bleibt auch heute die Nervosität hoch! Zunächst konnten die Indizes mit einer Erholung einen Teil der gestrigen Verluste wieder aufholen - dann aber rutschen die Aktienmärkte wieder ab, nachdem Florida die eine hohe Zahl an Corona-Infizierungen meldete. Dann aber wieder die Erholung - es geht also rauf und runter. Für die Bullen spricht die massive Liquidität - die Bären aber haben mit der Sorge vor der "zweiten Coronawelle" (vor allem in den USA) und der immens großen Wahrscheinlichkeit, dass die Wirtschaft sich nicht so schnell wie von viele erhofft erholen wird, auch einige trifftige Argumente auf ihrer Seite. Im Juni dürfte die Nervosität weiter anhalten..

Das Viedo "Aktienmärkte: Die Nervosität bleibt hoch!" sehen Sie hier..