2 Top-Aktien mit über 5 % Dividendenrendite

1. Medical Properties

Eine erste Aktie, die zu diesem Kreis dazugezählt werden kann, ist die von Medical Properties. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust zahlt momentan quartalsweise 0,27 US-Dollar an die Investoren aus. Bei einem aktuellen Aktienkursniveau von 19,38 US-Dollar (12.06.2020, maßgeblich für alle Kurse) entspricht das einer Dividendenrendite von 5,57 %. Definitiv interessant!

Medical Properties verfügt über eine vergleichsweise defensive Ausrichtung. Der US-REIT investiert in Immobilien aus dem Bereich des Gesundheitswesens, unter anderem Krankenhäuser, Praxisgebäude und andere Einrichtungen. Immobilien, die gefragt sind und denen das Coronavirus vergleichsweise wenig anhaben kann.

Das zeigt sich wiederum an der operativen Verfassung des US-REITs. Im ersten Quartal konnte Medical Properties seinen Umsatz um 171,7 Mio. US-Dollar steigern, im Vergleich zum Vorjahreswert von ca. 108,5 Mio. US-Dollar ein deutliches Plus. Die Funds from Operations je Aktie stiegen hingegen auf 0,37 US-Dollar im ersten Quartal, nach einem Vorjahreswert von 0,31 US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 19,3 % im Jahresvergleich, was jetzt, in der Coronazeit, definitiv interessant ist.

Die Dividende von Medical Properties wird inzwischen seit sieben Jahren konsequent angehoben. Im Jahr 2013 wurden dabei noch 0,20 US-Dollar ausgezahlt, das ergibt ein grundsätzlich attraktives Wachstum. Mit einer Ausschüttungsquote in Höhe von 73 % gemessen an den Funds from Operations existiert außerdem ein gewisser Spielraum nach unten. Hier dürften daher weiterhin solide und moderat wachsende Ausschüttungen lauern.

2. Allianz

Eine zweite Top-Aktie mit über 5 % Dividendenrendite ist die der Allianz. Zuletzt zahlte der DAX-Versicherer eine Dividende in Höhe von 9,60 Euro an die Investoren aus. Das entspräche jetzt bei einem Kursniveau von 178,24 Euro einer Dividendenrendite von 5,38 %. Ein ziemlich starker Wert.