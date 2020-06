Die Aktienmärkte bleiben im Modus einer Schaukelbörse: heute morgen mit einem starken Abverkauf, dann wieder eine starke Erholung, nachdem die Zahlen aus Florida zu der Anzahl neuer Corona-Infektionen nicht ganz so hoch gelegen hatte. Aktivieren die Aktienmärkte nun sofort wieder den Bullen-Modus? Eher unwahrscheinlich - zwar können die Märkte kurzfristig die heutige Erholung wohl noch fortsetzen, aber die Risiken, die zuvor total ignoriert wurden, bleiben weiter im Bewußtsein. Man könnte sagen: der Einbruch am letzten Donnerstag hat Wunden hinterlassen, die nicht so schnell verheilen. Daher wird die Schaukelbörse anhalten, zu strake Erholungen dürften dann wieder abverkauft werden. Morgen werden die Märkte auf die Aussagen von Jerome Powell achten..

Das Video "Die Schaukelbörse hält weiter an!" sehen Sie hier..