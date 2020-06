PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Hoffnungen auf ein umfangreiches Infrastruktur-Programm der US-Regierung sowie weitere Notenbank-Unterstützungen in der Corona-Krise haben am Dienstag die Börsen in Europa befeuert. Neuerliche Spannungen zwischen Nord- und Südkorea wurden indes von Anlegern weitgehend ausgeblendet. Auch die Sorgen vor einer zweiten Corona-Infektionswelle rückten wieder in den Hintergrund.

Zunächst hatten die Aktienmärkte in Asien an diesem Morgen mit einer Rally auf frisch erwartete Geldfluten reagiert, nun zogen die europäischen Börsen nach: Der EuroStoxx 50 sprang am späteren Vormittag um 2,54 Prozent auf 3216,21 Punkte hoch. In Paris rückte der Cac 40 um 2,24 Prozent auf 4923,83 Punkte vor. Der britische Leitindex FTSE 100 gewann 2,34 Prozent auf 6206,46 Zähler. Dass die Corona-Krise im April stärker als bislang bekannt auf den britischen Arbeitsmarkt durchschlug, hatte damit kaum Auswirkungen auf die Anlegerstimmung in London.