Schon jetzt von der Zukunft profitieren

Wenn man sein im Beruf erworbenes Fachwissen dazu nutzen kann, auch an der Börse erfolgreich zu sein, dann ist das ein nicht zu verachtender Vorteil. Bei Lucas Rachner scheint das tatsächlich der Fall zu sein. Der wikifolio-Trader arbeitet hauptberuflich als Unternehmensberater im Bereich Finanzen mit Fokus auf mittelständische Unternehmen.

In dem wikifolio ">Zukunftsmärkte International setzt er ganz gezielt auf Aktien aus den Bereichen Robotics, Biotech, Health Care und Künstliche Intelligenz. Und dazu gehören mit Blick auf das Portfolio momentan vor allem größere Firmen wie Nvidia, Facebook oder SAP. Diese Aktien sollen tendenziell langfristig gehalten werden, um so von einem erhofften überdurchschnittlichen Wachstum profitieren zu können. Bislang ist die Strategie einer weitestgehend ruhigen Hand durchaus aufgegangen. Bei einem Maximalverlust von 31 Prozent konnte der Kurs des wikifolios innerhalb von vier Jahren exakt verdoppelt werden. Besonders gut läuft es in 2020, wo bis jetzt schon 40 Prozent Performance generiert wurden.

Ein Aktienfan seit der Kindheit

Seine erste Aktie hat der Trader nach eigenen Angaben bereits mit 12 Jahren gekauft und sich danach im Bereich des Aktienhandels noch weitergebildet. Bei der Unternehmensanalyse achtet er mittlerweile vor allem auf die finanzielle Situation der Firmen und die Zukunftsaussichten des Geschäftsmodells. Nur wenn wer von beiden Aspekten überzeugt ist, erfolgt ein Investment. Das wikifolio „Zukunftsmärkte International“ notiert aktuell auf Allzeithoch. In das Indexzertifikat auf das von dem Real-money-Trader betreute Musterdepot haben Anleger gut 59.849 Schweizer Franken investiert.

