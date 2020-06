Die bedingungslose Unterstützung der Zentralbanken dient den Märkten mehr denn je zugleich als Motor, Fallschirm und Barometer.

Auf kurze Sicht zwingt uns dies dazu, die gegenwärtigen Marktbewegungen zu meistern, indem wir die Prüfung der staatlichen Interventionen als Kompass und die wirtschaftliche Ungewissheit als Horizont nutzen. Zwischen dem „je mehr sich ändert, desto mehr bleibt gleich“ und dem „nichts wird mehr so sein wie vorher“ zeichnet sich aus unserer Sicht mittelfristig eine differenziertere Realität ab, die zahlreiche entscheidende Auswirkungen auf Anleger hat.

Die Welt ist keynesianisch geworden

Wirtschaftlich betrachtet konnte die Subventionierung der Zinsen während der Finanzkrise von 2008 zwar das Schlimmste verhindern, sie hat jedoch kaum Investitionsanreize geschaffen. Dieses Mal ist die Lage ganz anders. Die Regierungen haben sich zu einer explosionsartigen Ausweitung der öffentlichen Ausgaben entschlossen. Das Haushaltsdefizit der USA dürfte zum Jahresende in der Größenordnung von 20 Prozent liegen, das der Eurozone bei etwa 10 Prozent. Die Anleihenkäufe der Zentralbanken werden somit zu einer stimmigen Konsequenz dieser Haushaltsprogramme, da sie deren Finanzierung erleichtern. Was allmählich wie eine „Monetarisierung“ der Staatsschulden erscheint, rechtfertigt vor allem unsere Positionen in Goldminen.

Die Abstimmung zwischen Haushalts- und Geldpolitiken sorgt für eine entscheidende Veränderung der makroökonomischen Landschaft für den Anleger, da sie die Bedeutung von wachstumsfördernden Investitionen der öffentlichen Hand verstärkt. Noch ist es zu früh, um die Wirksamkeit dieser Investitionen einzuschätzen. Das Absaugen vorhandenen Kapitals zur Finanzierung von Projekten mit ungewisser Rentabilität hat sich jedoch selten als hilfreiches Konzept für Wachstum erwiesen. Eine Ausnahme bilden mitunter bestimmte Umständen ehrgeizige Umweltprojekte. Wenn man auf intelligente Weise den Privatsektor mit einbindet, können diese verantwortungsbewusste Investitionen und wirtschaftlichen Erfolg miteinander in Einklang bringen. Mehrere unserer Fonds sind in dieser Thematik besonders stark engagiert.