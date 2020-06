Die wichtigste Eigenschaft einer großartigen Investition: Sie macht, was sonst niemand schafft

Das hat natürlich auch seine Relevanz, schließlich sind sich viele Unternehmen sehr ähnlich, und in ganzen Branchen sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Wettbewerbern überschaubar. Die wirklich großen Erfolge an der Börse haben ihren Ursprung aber wahrscheinlich nicht besonders oft in kleinen Unterschieden, sondern in etwas absolut Grundlegendem: Ein Unternehmen macht etwas, was sonst niemand schafft. Und zwar wirklich niemand. Das kann einerseits eine radikale technologische Innovation sein, oft sind es aber auch Netzwerke oder operative Kapazitäten in riesiger Größenordnung, die es Wettbewerben fast unmöglich machen, aufzuholen. Und wer eine Alleinstellung innehat, hat oftmals Preissetzungsmacht, was hohe Gewinne einbringen und Aktionäre belohnen kann.

Nehmen wir Amazon (WKN: 906866) als erstes Beispiel. Der Gigant des Internethandels hat ein Geschäftsmodell, das theoretisch leicht kopierbar ist, aber eben nur theoretisch. Seine immensen, hochmodernen Lager- und Logistikkapazitäten nachzuahmen wäre ein Unterfangen, das solch unvorstellbare Mengen an Kapital verschlingen würde, dass sich niemand überhaupt erst rantraut. Amazon als Händler zu kopieren war vor vielen Jahren schaffbar, aber diese Zeiten sind vorbei. Interessanterweise gilt das nicht für die Cloud, wo Amazon mit AWS zwar ebenfalls eine hervorragende Position hat, die tiefen Taschen und Ambitionen der anderen Tech-Giganten aber eine Aufholjagd ermöglicht haben.

Facebook (WKN: A1JWVX) hingegen ist es gelungen, einen großen Teil der Welt auf seinen Plattformen, zu denen auch WhatsApp und Instagram zählen, zu vereinen. Technologisch gesehen ist das nicht schwer kopierbar, denn Facebooks Funktionen sind nicht besonders anspruchsvoll, aber der Netzwerkeffekt, also dass die Plattformen vor allem deswegen so nützlich sind, weil bereits so viele Nutzer auf ihnen sind, ist sehr schwer einzuholen – und deshalb ist Facebooks Position in sozialen Medien aktuell einmalig auf der Welt.