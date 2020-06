In den letzten Wochen ließ es Palladium – eigentlich für das Edelmetall unüblich – recht ruhig angehen. Palladium tendierte seitwärts.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Palladium hieß es am 09.06. unter anderem „[…] In der Folgezeit lief Palladium seitlich aus der Dreiecksformation. Weder auf der Ober- noch auf der Unterseite entwickelte sich adäquates Momentum. Die Folge: Es etablierte sich eine Seitwärtsbewegung. Offenkundig befindet sich Palladium mit Blick auf die aktuelle Gemengelage in seiner Komfortzone. Weiterhin gilt: Wichtige Signale könnte es aber geben, sollten die 2.125 US-Dollar überschritten bzw. die 1.750 US-Dollar unterschritten werden. Derzeit haben sich die beiden Lager neutralisiert. Hier könnte ein Aspekt über kurz oder lang jedoch an Relevanz gewinnen: Die 200-Tage-Linie steigt weiter an und könnte den Preis mit sich ziehen…“

In der Folgezeit verpasste es Palladium, einen signifikanten Vorstoß über die psychologisch relevante 2.000er Marke zu setzen. Dem Edelmetall fehlt offenkundig derzeit die Kraft dafür. Auf der Unterseite konnte sich Palladium jedoch weiterhin oberhalb seiner 200-Tage-Linie halten. Diese steigt weiter an und drückt den Preis damit zwangsläufig in Richtung 2.000 US-Dollar. Die Frage ist nun, wer setzt sich durch; die 200-Tage-Linie oder der Widerstand bei 2.000 US-Dollar.

Übergeordnet sehen wir jedoch die beiden Begrenzungen bei 2.125 US-Dollar auf der Oberseite und 1.750 US-Dollar auf der Unterseite als die charttechnisch bedeutenderen Marken an. Insofern wäre aus unserer Sicht eine Neubewertung der Lage erforderlich, sollte Palladium die 2.125 US-Dollar über- oder aber die 1.750 US-Dollar unterschreiten.