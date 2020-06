Um höchsten Respekt auszudrücken und die Haltung der amerikanischen Gesellschaft zu zeigen, wurde George Floyd vor Kurzem in einem goldenen Sarkophag beigesetzt.

Der Wert des Goldes hat sich durch die Evolution in unseren Genen eingebettet. Und die Fotos von George Floyds Beerdigung – der in einem goldenen Sarkophag beigesetzt – wurde bestätigen nur, dass sich seit Ägyptens Pharaonen nichts geändert hat.



Die traurige Ironie liegt darin, dass George Floyd vor wenigen Wochen offenbar mit einem gefälschten 20 US-Dollarschein bezahlen wollte. Einem so genannten „Falschgeld“, das in der Hand von George Floyd ein Vergehen wurde, während die USA mit ihrer Notenbank, deren Vorreiterrolle die Zentralbanken der Welt folgen, täglich schamlos und ungestraft dutzende Milliarden US-Dollar und Euros – quasi wie Falschgeld – aber legal legitimiert ausdrucken, damit die Regierungen flüssig bleiben.

Wir kannten George Floyd nicht, aber vielleicht wäre es ein Wunsch von ihm gewesen, dass die Welt und die Menschen ihren Wert nicht mit zweierlei Maß bemessen und sind der Ansicht, dass George Floyd nicht umsonst gestorben sein darf.

Unter dem Jubel von Gold-Experten und namhaften Analysten, hat sich diese Gold-Aktie eines der bestmöglichen Fördergebiete im Goldreich Kolumbien gesichert. Unsere „Tenbagger Gold & Silver“ Experten sind sich sicher:

Die Chancen für einen Megafund, waren niemals besser und leichter als bei:

Dieser seltenen Aktien-Chance, die das Potenzial in sich trägt, Sie vor Jahresende mit bis zu +8.233% Gewinn in den Ruhestand zu schicken!

Wir schließen daraus, dass wir uns in der Endzeit der Papiergeldsysteme befinden, das mit dem letzten Aufgebot, den Untergang des Euros einleitet.

Wenn Sie am Wochenende gegrillt haben, wissen Sie was wir meinen…

Hyperinflation voraus:

Ein 250 Gramm Steak bei Rewe kostet jetzt schon 9,58 €



Die Menschheit wird niemals zulassen, dass Gold untergeht



Als der Spanier Francisco Pizarro 1536 zwei ganze Räume voller Gold als Lösegeld für den von ihm gekidnappten Inka-Herrscher Atahualpa erpresste, was in seinem unglaublichen Reichtum gipfelte, war der einst aus ärmlichen Verhältnissen stammende Eroberer am Ziel angekommen.

Die Investmentbank Goldman Sachs hob jetzt ihre 12-Monatsprognose für den Goldpreis auf 2.000 US-Dollar je Unze an. Die Analysten von Goldman Sachs, darunter Mikhail Sprogis, erklärten in einer Notiz, dass

“die Nachfrage nach Goldanlagen aufgrund anhaltender Abwertungsängste und niedrigerer Realzinssätze tendenziell bis in die Phase der wirtschaftlichen Erholung wächst“.

Gold schützt Sie vor dem ansonsten praktisch sicheren finanziellen Ruin.

