NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger an der Wall Street sind zu Beginn der neuen Woche nicht zu Käufen aufgelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial dürfte am Montag die Verluste vom Freitag noch etwas ausweiten. Börsianer zeigen sich wie schon in der vergangenen Woche skeptisch, ob die Erholung der Wirtschaft die großen Vorschusslorbeeren der Börsen der vergangenen Wochen und Monate am Ende rechtfertigen kann.

Rund eineinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow 0,1 Prozent niedriger auf 25 850 Punkte. Damit rückt die runde 25 000er Marke wieder in den Fokus, über der sich der Leitindex in der vergangenen Woche etabliert hatte.