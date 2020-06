Kampf gegen COVID-19: Im Gespräch mit Ali Vezvaei, Group CEO Ecolog International

Ali Vezvaei ist seit Mitte Juni 2019 Group CEO von Ecolog International, ein weltweit führender Anbieter von spezialisierten und integrierten Dienstleistungen in den Bereichen Rapid Response, Logistik, Engineering Design, Wasser und Energie, Facility Management und Umweltdienstleistungen. Er ist seit fast zwei Jahrzenten als hoch angesehene Führungskraft in der Energie- und Technologieindustrie tätig. Vor seinem Wechsel zu ECOLOG war er zuletzt President und CEO von Bilfinger im Nahen Osten und davor President von Linde Engineering in der MENA-Region, nachdem er über ein Jahrzehnt in verschiedenen regionalen und globalen Führungspositionen bei Siemens tätig war. Seine breite Erfahrung in den Bereichen Technologie, Projektgeschäft und Service Dienstleistungen stehen in bestem Einklang mit Ecolog’s Vision und Wachstumsstrategie zur Steigerung der globalen Präsenz, die Diversifikation des Portfolios und die Optimierung der betrieblichen Abläufe.

Ali Vezvaei, Group CEO von Ecolog International. Foto: Ecolog International

Ecolog hat zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, als das Unternehmen von der luxemburgischen Regierung beauftragt wurde, die Gesamtbevölkerung des Landes auf Covid-19 zu testen. Wie kam es dazu?

AV: Luxemburg, wie auch zahlreiche andere Länder, hatte mit einer steigenden COVID-19-Infektionsrate zu kämpfen – auch wenn das Land nur über eine Gesamtbevölkerung von etwas mehr als 600.000 Menschen verfügt. Das Luxemburger Ministerium für Hochschulen und Forschung rief gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium eine COVID-19-Task Force ins Leben und entwickelte eine umfassende Strategie, um der Pandemie zu begegnen. Ecolog wurde in der Folge gemeinsam mit den Laboratoires Réunis Luxembourg durch das LIH (Luxembourg Institute of Health) mit der Umsetzung der großangelegten Maßnahme betraut.

Was waren die ergriffenen Maßnahmen und was sind die Ziele?

AV: Wir haben innerhalb kürzester Zeit landesweit 17 Drive-/Walk Through-Teststationen errichtet, die bis zu 20.000 Tests pro Tag durchführen können. Durch den digitalisierten Prozess wird der physische Kontakt reduziert und gewährleistet schnelle Ergebnisse. Durchgeführt werden die Tests von Hunderten von Mitarbeitern, über 80 Zelte und 17 Containereinheiten wurden für das Projekt aufgestellt. Darüber hinaus haben wir auch ein hochmodernes Labor errichtet um qPCR Tests durchzuführen. Bis zum Ende des Projekts werden an den Stationen über eine Million Tests durchgeführt. Das Ziel ist es, die Bevölkerung Luxemburgs bis Ende Juli durchzutesten und damit über belastbare Zahlen des Infektionsgeschehen zu verfügen, die essentiell sind, um über das Virus zu lernen und weitere Maßnahmen zu erwägen.