Warum die Zinsen niedrig bleiben müssen

Viele Staaten haben zur Milderung der Corona-bedingten Konjunktureffekte riesige Hilfspakete geschnürt. Allein Japan hat im Mai ein zusätzliches Konjunkturpaket im Umfang von rund 1 Billion Euro (20 Prozent der Wirtschaftsleistung) in Aussicht gestellt. Die deutsche Regierung verabschiedete als „Corona-Schutzschild“ haushaltswirksame Maßnahmen über 350 Milliarden Euro sowie Garantien über 820 Milliarden Euro. Anfang Juni kam ein Konjunkturpaket über weitere 130 Milliarden Euro hinzu. Dadurch dürfte die Staatsverschuldung von Deutschland, die 2019 unter der Grenze von 60 Prozent lag, laut Finanzministerium in diesem Jahr gegen 75 Prozent steigen.

Die Maßnahmen helfen, den Wohlstandsverlust als Folge der Corona-Pandemie zu begrenzen. Aus Unsicherheit über den weiteren Pandemie-Verlauf sind Nachfrage und Investitionen eingebrochen, stattdessen sind die Sparquoten von Privaten und Unternehmen gestiegen, was die Erholung erschwert. Mit den Hilfspaketen verbunden ist an den Finanzmärkten die Erwartung, dass die Wirtschaft schneller wieder in Schwung. Die Kehrseite der Medaille ist, dass dadurch die Schuldenstände in vielen Ländern deutlich steigen. Am Kapitalmarkt ist deshalb die Schuldentragfähigkeit wieder stärker in den Fokus gerückt.