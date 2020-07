DAX: Das riecht nach einem Bruch des Aufwärtstrendkanals

Die Märkte liefern aktuell wieder sehr widersprüchliche Informationen. Und es wechseln sich bullishe und bearishe Signale erneut oder immer noch sehr schnell ab. Das gilt sowohl für die Charttechnik als auch für die fundamentalen Daten.

Schrumpft die US-Wirtschaft noch oder wächst sie schon wieder?

So wurde zu Wochenbeginn zum Beispiel in den Medien hervorgehoben, dass der Einkaufsmanagerindex vom Institute for Supply Management (ISM) für den Dienstleistungssektor der USA um stolze 11,7 auf 57,1 Punkte angestiegen und damit wieder klar über die Wachstumsschwelle von 50 Punkten angesprungen ist. Die Konsensschätzung lag „nur“ bei 50,1 Punkten.