5G in der Investitionsphase – verdient wird später

Bei 1&1 Drillisch ist man im Quartalsbericht recht offen bei den Kosten für 5G und weist für die ersten 3 Monate 2020 Kosten in Höhe von 2,8 Millionen Euro aus. Konkret schreibt das Unternehmen in der Quartalsmitteilung :

5G wird derzeit im Mobilfunk-Bereich massiv beworben und sowohl die Telekom als auch Vodafone haben bereits entsprechende Netzbereiche aufgebaut. Allerdings befindet sich die neue Technik noch in der Investitionsphase und daher sind die Kosten für 5G (auch unabhängig vom Marketing) noch recht hoch. Sie fallen allerdings je nach Netzbetreiber und nach gewähltem Ansatz sehr unterschiedlich aus – teilweise findet man sie auch bereits in den Bilanzen der jeweiligen Unternehmen.

Im Zusammenhang mit Planungen und Vorbereitungen für unser 5G-Mobilfunknetz fielen Kosten in Höhe von -2,8 Millionen Euro (Q1-2019: -1,0 Millionen Euro) an und aus dem temporär veränderten Nutzungsverhalten (infolge der Coronavirus-Krise) resultierten Ergebnisbelastungen durch gestiegene Vorleistungskosten in Höhe von rund -4,9 Millionen Euro. Ohne diese Effekte wäre ein vergleichbares EBITDA um 4,3 Prozent gewachsen

Die Kosten entstanden dabei noch nicht für den Netzausbau (dieser wird wohl deutlich teurer), sondern für Vorleistungen. Daher gibt es auch noch keine Einnahmen, da es noch kein 5G Netz bei 1&1 Drillisch gibt und auch erst ab 2021 der Zugang dazu möglich sein soll. Das Unternehmen wird der 4. Netzbetreiber in Deutschland und muss ein komplettes eigenes Netz aufbauen. Das dürfte über mehrere Jahr hohe Investitionen erfordern.

Wenn das Mobilfunk-Netz für 5G frei geschaltet wurde, können dann aber gleich eine ganze Reihe von Marken davon profitieren, denn das Unternehmen betreibt eine ganze Reihe von Marken, hinter denen immer Drillisch steht. Allerdings ist bisher noch nicht bekannt, welche Marken und Tarife zum Start 5G bekommen werden und wie das Unternehmen die Preise gestalten will. Daher gibt es an der Stelle noch eine ganze Reihe von Unsicherheiten bei den Einnahmen aus dem 5G Bereich.

5G bei O2/Telefonica

Bei O2 findet man in den Geschäftsberichten bisher keine konkreten Zahlen zu den Kosten und den Ausgaben von 5G. Das Unternehmen schreibt aber von Investitionen von 224 Millionen Euro im ersten Quartal 2020 und ein Teil davon ist sicher auch in den Aufbau der 5G Infrastruktur geflossen. Im Quartalsbericht schreibt das Unternehmen dazu: