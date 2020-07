Union Investment führt Private-Equity-Fondsreihe erfolgreich fort

Ziel des PE-Invest 4 ist es, attraktive risikoadjustierte und langfristige Erträge bei geringerer Volatilität als an den Aktienmärkten zu erwirtschaften. Der Fonds wird voraussichtlich in rund 20 Beteiligungsfonds mit ca. 500 Zielunternehmen investieren. Dabei setzt der PE-Invest 4 auf einen Mix von Private-Equity-Anlagen: Primärmarktinvestitionen (Zeichnung neuer Private-Equity-Fonds), Sekundärmarktinvestitionen (Kauf bereits aufgelegter PE-Fonds von anderen Investoren) und sogenannte Co-Investments (direkte Beteiligung an Zielunternehmen).

Der Anlagefokus liegt auf Übernahmen kleinerer und mittlerer Unternehmen. Beigemischt werden aber auch größere Buyouts, Investments in junge, aufstrebende Unternehmen (Venture Capital) und in Firmen, die sich in Sondersituationen wie z.B. einer Restrukturierung befinden. Europa und die USA bilden den geographischen Investmentschwerpunkt. Die Laufzeit des PE-Invest 4 (Private Equity SCS SICAV-SIF) beträgt zwölf Jahre, zuzüglich einer zweimaligen Verlängerungsoption von jeweils einem Jahr, wobei die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer für den Investor bei sieben bis acht Jahren liegen dürfte.